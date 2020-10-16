Video Kuruluş Osman Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video

Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video

Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video
16.10.2020 | 18:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 02:09
Tuzak öyle değil böyle kurulur! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 16.10.2020 | 18:07
Osman Bey'in rüyası! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 04:07
Osman Bey'in rüyası! - Kuruluş Osman 29. Bölüm | Video 16.10.2020 | 17:57
Kuruluş Osman 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 21 Ekim 2020 Çarşamba | Video 00:45
Kuruluş Osman 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! (21 Ekim 2020 Çarşamba) | Video 15.10.2020 | 08:45
Kuruluş Osman 29. Bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba Tamamı Tek Parça izle! Kuruluş Osman'da yürekleri yakan ölüm sahnesi | Video 03:17
Kuruluş Osman 29. Bölüm (14 Ekim 2020 Çarşamba) Tamamı Tek Parça izle! Kuruluş Osman'da yürekleri yakan ölüm sahnesi | Video 15.10.2020 | 07:15
Kuruluş Osman 29. Bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz! | Video 00:42
Kuruluş Osman 29. Bölüm (14 Ekim 2020 Çarşamba) "Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!" | Video 14.10.2020 | 15:16
Kuruluş Osman 29. Bölüm 14 Ekim 2020 Çarşamba Büyük ihanete sürpriz darbe | Video 00:44
Kuruluş Osman 29. Bölüm (14 Ekim 2020 Çarşamba) Büyük ihanete sürpriz darbe | Video 08.10.2020 | 09:11
Kuruluş Osman 29. Bölüm Fragmanı izle | Video 00:55
Kuruluş Osman 29. Bölüm Fragmanı izle | Video 08.10.2020 | 00:30
Kuruluş Osman 28. Bölüm tek parça izle! Osman Bey ve Alpleri, Bizans'ın karşısında! | Video 15:20
Kuruluş Osman 28. Bölüm tek parça izle! Osman Bey ve Alpleri, Bizans'ın karşısında! | Video 07.10.2020 | 23:20
Kuruluş Osman 28. son bölümden nefes kesen fragman yayınlandı! Ertuğrul bey obaya dönüyor! | Video 01:10
Kuruluş Osman 28. son bölümden nefes kesen fragman yayınlandı! Ertuğrul bey obaya dönüyor! | Video 07.10.2020 | 08:38
Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01:00
Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 01.10.2020 | 10:48
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 28. bölüm ne zaman? 01:00
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 28. bölüm ne zaman? 30.09.2020 | 21:39
Kuruluş Osman 2. sezon yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 01:14
Kuruluş Osman 2. sezon yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Video 25.09.2020 | 21:11
Kuruluş Osman'dan ekranlar muhteşem dönüş! Kuruluş Osman 2. Sezon ilk görüntüler yayınlandı izle | Video 01:48
Kuruluş Osman'dan ekranlar muhteşem dönüş! Kuruluş Osman 2. Sezon ilk görüntüler yayınlandı izle | Video 10.09.2020 | 10:29
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de! | Video 01:48
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de! | Video 10.09.2020 | 10:17
Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı! Cüneyt Arkın sürprizi! | Video 01:58
Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı! Cüneyt Arkın sürprizi! | Video 09.09.2020 | 20:19

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman’ın 29’uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası’ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası’na geliyor. Savcı Bey’in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey’in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun’u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası’na gelen Nikola ve Flatyos’un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey’in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey’e kendini kabul ettirebilecek mi?

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA