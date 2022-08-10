3 aylık hamile İranlı hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününde havaya ateş edildi | Video
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3 aylık hamile olan İranlı hayranıyla evlenen şarkıcı Nihat Doğan'ın düğününde çekilen bir görüntü tepki topladı. Nihat Doğan'ın halay çektiği sırada bir kişinin etraftaki kalabalığa aldırış etmeden havaya ateş ettiği görüldü. Nihat Doğan ise silah seslerini umursamadı.