Afra Saraçoğlu doğum gününü böyle kutladı! Mert Yazıcıoğlu'nun surat ifadesi dikkat çekti | Video
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Yalı Çapkını dizisinin güzeli Afra Saraçoğlu, 25. yaş gününü sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile kutladı.