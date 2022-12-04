Video Magazin Afra Saraçoğlu doğum gününü böyle kutladı! Mert Yazıcıoğlu'nun surat ifadesi dikkat çekti | Video
Afra Saraçoğlu doğum gününü böyle kutladı! Mert Yazıcıoğlu'nun surat ifadesi dikkat çekti | Video

Afra Saraçoğlu doğum gününü böyle kutladı! Mert Yazıcıoğlu'nun surat ifadesi dikkat çekti | Video

04.12.2022 | 09:49

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Yalı Çapkını dizisinin güzeli Afra Saraçoğlu, 25. yaş gününü sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile kutladı.

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