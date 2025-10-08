Alişan'ın 'Babasının aslanı' paylaşımı gündem oldu! Hem gururlandırdı hem de duygulandırdı | Video

Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Alişan, sahnedeki başarısının yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına vakit ayırmayı ihmal etmeyen sevilen isim, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla takipçilerini duygulandırıyor. Oğlu Burak'la o kareleri ise hem kalpleri ısıttı hem de büyük beğeni topladı.