Amazon bir anneyim

Günaydın Sohbetleri'nde, Anne-Çocuk yazarı Pınar Yıldız Yüksel'in konukları ünlü model Tülin Şahin ve uzman psikolog Tuğba Yağan'dı. Anne, baba ve çocukların ilgi gösterdiği sohbette okul öncesi çocuklarda görülen inatçılık, güç savaşları, sendromlar ve ebeveynçocuk iletişimi konuşuldu.