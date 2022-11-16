Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ve Erol Köse davasında yeni gelişme! | Video

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının söz yazarının kendileri olduğunu ancak MESAM kayıtlarında Erol Köse'nin adının geçtiğini iddiasıyla mahkemeye başvurarak telif gelirlerini istedi. Duruşmaya katılan Erol Köse, ‘’ Erhan Güleryüz’le kopma nedenimiz FETÖ ile iltisaklı olmasıdır, FETÖ konserlerine gitmesidir. Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir. 32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok’’ dedi.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren'in oğlu Ali Ozan Özeren, 'Ölünce Sevemezsem Seni' adlı şarkının söz yazarının kendileri olduğunu ancak MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Erol Köse'nin adının geçtiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak telif gelirlerini istedi.İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya Erol Köse ve taraf avukatları katıldı. Erol Köse duruşmada ifade verdi. Köse, ''32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok. Tanıklar söz konusu şarkı yapıldığında grupta bile yer almıyorlardı, bu nedenle tanık beyanları gerçeği yansıtmıyor. Bilirkişi raporunda şarkı sözünün Cemil Özeren tarafından yazıldığı belirtilmiştir, oysa taleplerinde Erhan Güleryüz'ün adına dava açılmıştır. 7 yaşından beri müzikle uğraşıyorum, çalmadığım enstrüman yok. Erhan Güleryüz veya diğer tanıklara vize için belge imzalatmadım. Bizim Erhan Güleryüz'le kopma nedenimiz FETÖ ile iltisaklı olmasıdır, FETÖ konserlerine gitmesidir. Asıl MESAM kayıtlarında şarkı benimdir. 32 senelik müzik kariyerimde ayda 20 lira için sahtecilik yapacak halim yok. Davanın reddine karar verilsin'' şeklinde konuştu.Duruşma çıkışı Erol Köse, ''Özellikle buraya geldim. Erhan Güleryüz hakkında FETÖ soruşturması başlatılmıştır. Çünkü FETÖ'nün bütün okullarında konserler vermiştir. FETÖ'nün şarkılarını bestelemiştir. FETÖ'nün uzantısı ekiplerle 7 Renk Sanat Vakfı'nın kurucu üyesidir. 17- 25'den sonra da devam etmiştir. Ne olduğu bellidir. Reddettiği imzaların kendisine ait olduğunu ispatlamıştır. Dava lehimize devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.