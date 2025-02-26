Boğaz’da buz gibi suya atlamıştı! 50 yaşındaki İbrahim Kutluay bu kez zorlu antremanıyla göz doldurdu!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz gün kar yağışına ve soğuğa aldırmadan Boğaz'da denize girerek soğuğa meydan okumuştu. 50 yaşındaki eski basketbolcu, bu kez de yaptığı zorlu antremanla gündeme geldi. İşte İbrahim Kutluay’ın o paylaşımı!