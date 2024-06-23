Çağla Şıkel, çocuklarıyla birlikte eski eşi Emre Altuğ'u dinlemeye gitti | Video

Çağla Şıkel, çocuklarıyla birlikte eski eşi Emre Altuğ’u dinlemeye gitti. Oğulları Kuzey’in sevgilisiyle şarkılara eşlik etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Çağla Şıkel paylaşımına "Ben nasıl bir sevap işlemiş olabilirim?" notu da eklemeyi ihmal etmedi.