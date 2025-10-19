Çocuktan Al Haberi’nin ‘Çitos Efe’si Efe Koçtiğit’in son hali sosyal medyada ortaya çıktı!
19.10.2025 | 20:12
Çocuktan Al Haberi'nde 'Çitos Efe' olarak anılan Efe Koçyiğit, tavırları ve verdiği cevaplarla ilgi topladı. Efe Koçyiğit, şimdilerde büyüdü. Zaman zaman son hali gündem olan Efe Koçyiğit'in son hali TikTok'ta ortaya çıktı. İşte çocuk yıldız Efe Koçyiğit'in herkesi şaşırtan son hali!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
00:07
01:36
Fatih Ürek kalp krizi geçirmişti! Son durumu nasıl? | Video 17.10.2025 | 16:32
00:25
Emel Müftüoğlu ‘biraz daha yaklaştık ölmeye’ diyerek yeni yaşını kutladı! 16.10.2025 | 20:21
00:31
Demet Şener gençlik sırrını açıkladı! 15.10.2025 | 21:44
00:12
00:25
00:26
03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
01:21
01:37
Burcu Kara büyüdüğü evden taşındı "Maalesef vedalaşıyoruz" | Video 13.10.2025 | 11:41
13:31
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, yaşadığı süreci anlattı | Video 12.10.2025 | 12:24
00:17
İşte Güllü’nün son anları! SABAH o görüntülere ulaştı | Video 12.10.2025 | 12:24
01:01
Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile zor anlarını paylaştı | Video 09.10.2025 | 10:20
00:25
Yasemin Şefkatli ameliyat oluyor! "Allah başka dert vermesin" | Video 08.10.2025 | 16:10
00:12
01:07
Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı 07.10.2025 | 22:10
00:26
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? 07.10.2025 | 20:31
00:27
Oyuncu İlker Aksum'un kızı Lila ile eğlenceli anları kamerada | Video 07.10.2025 | 15:01
00:25
Selena Gomez’in düğününde "Telefon yasak” kuralını bakın kim deldi | Video 07.10.2025 | 13:37