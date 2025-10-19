Çocuktan Al Haberi’nin ‘Çitos Efe’si Efe Koçtiğit’in son hali sosyal medyada ortaya çıktı!

19.10.2025 | 20:12

Çocuktan Al Haberi'nde 'Çitos Efe' olarak anılan Efe Koçyiğit, tavırları ve verdiği cevaplarla ilgi topladı. Efe Koçyiğit, şimdilerde büyüdü. Zaman zaman son hali gündem olan Efe Koçyiğit'in son hali TikTok'ta ortaya çıktı. İşte çocuk yıldız Efe Koçyiğit'in herkesi şaşırtan son hali!