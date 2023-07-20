Video Magazin Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı | Video
Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı | Video

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı | Video

20.07.2023 | 20:22

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı | Video 00:07
Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel’e tatilde serenat yaptırdı | Video 20.07.2023 | 20:22
Son Dakika: İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok! Danilo Zanna restoranı önünde darp edildi | Video 00:15
Son Dakika: İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok! Danilo Zanna restoranı önünde darp edildi | Video 19.07.2023 | 19:31
Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi! | Video 01:04
Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi! | Video 18.07.2023 | 20:55
48’lik Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Yılların uğramadığı kadın | Video 00:27
48'lik Pınar Altuğ'un tekne paylaşımına yorum yağdı! "Yılların uğramadığı kadın" | Video 18.07.2023 | 14:22
90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun son görüntüsü sevenlerini üzdü! Gören tanıyamadı… | Video 00:50
90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu’nun son görüntüsü sevenlerini üzdü! Gören tanıyamadı… | Video 18.07.2023 | 13:53
Enis Arıkan sosyal medyadan isyan etti! Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma! | Video 01:11
Enis Arıkan sosyal medyadan isyan etti! "Tanımadığım insanı sevmem, gelmeyin kapıma!" | Video 18.07.2023 | 12:46
Pankreas kanserine yakalanan ünlü oryantal Tanyeli saçlarını kazıttı! İşte Tanyeli’nin o paylaşımı: Yeniden başlıyoruz! | Video 00:34
Pankreas kanserine yakalanan ünlü oryantal Tanyeli saçlarını kazıttı! İşte Tanyeli’nin o paylaşımı: Yeniden başlıyoruz! | Video 17.07.2023 | 18:39
Oyuncu Tanju Tuncel’in huzurevindeki son görüntüleri yürek burktu | Video 00:23
Oyuncu Tanju Tuncel'in huzurevindeki son görüntüleri yürek burktu | Video 16.07.2023 | 14:19
Kansere yakalanan oryantal Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! İşte Tanyeli’nin sosyal medyada yayınladığı o video! | Video 01:45
Kansere yakalanan oryantal Tanyeli son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi! İşte Tanyeli’nin sosyal medyada yayınladığı o video! | Video 15.07.2023 | 18:16
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in eğlenceli tatil videosu sosyal medyada ses getirdi! | Video 00:29
Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler’in eğlenceli tatil videosu sosyal medyada ses getirdi! | Video 13.07.2023 | 18:28
Simge Sağın’a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 01:48
Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti | Video 13.07.2023 | 14:36
Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi | Video 00:17
Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi | Video 12.07.2023 | 10:05
Usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:01
Usta sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlandı | Video 11.07.2023 | 15:24
Özkan Uğur’a son veda! Sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı | Video 08:48
Özkan Uğur'a son veda! Sanatçı dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı | Video 11.07.2023 | 13:31
Mazhar Alanson ve Fuat Güner’den Özkan Uğur’a hüzünlü veda! Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık | Video 00:37
Mazhar Alanson ve Fuat Güner'den Özkan Uğur'a hüzünlü veda! "Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık" | Video 11.07.2023 | 12:39
Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor! | Video 09:31
Sanatçı Özkan Uğur son yolculuğuna uğurlanıyor! | Video 11.07.2023 | 11:56
Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video 00:29
Şarkıcı Sıla, konserinde Özkan Uğur’u andı | Video 11.07.2023 | 11:25
Özkan Uğur’un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi’nden alındı | Video 01:48
Özkan Uğur'un cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı | Video 11.07.2023 | 10:40
Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu: 5 dakikada her şeyimi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti | Video 00:30
Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu: "5 dakikada her şeyimi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti | Video 10.07.2023 | 15:09
Özkan Uğur’un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye’yi duygulandırdı | Video 01:02
Özkan Uğur'un şarkı söylerken duygulandığı anlar Türkiye'yi duygulandırdı | Video 09.07.2023 | 11:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA