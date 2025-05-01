Hırsızlık şokuyla sarsılmıştı! Yeliz Yeşilmen isyan etti: Şu tırnaklarla evde ne işler yapıyorum!

2021 yılında Ali Uğur Akbaş ile evliliğini sonlandıran ve sonrasında açıklamalarıyla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, yaptığı bir paylaşımla eski eşi Ali Uğur Akbaş ile barıştığını duyurmuştu. Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz aylarda yardımcısı tarafından soyulmuştu. Ünlü isim, ev işleri için kimseyi işe almadığını belirterek bütün işleri kendisinin yaptığını belirterek isyan etti.