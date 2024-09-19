Hostese saldırıp, polise "Seni yerler koçum!" demişti! Dilan Çıtak ağlayarak video çekti...

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bindiği uçakta çıkardığı rezalet ile gündeme gelmişti. Adeta uçağı birbirine katan ve sonrasında kara listeye alınan Dilan Çıtak'ın polislere hakarette bulunduğu görüntüler de büyük tepki çekmişti. Kedisini pusetten çıkarıp kucağına alarak kurallara uymayan Dilan Çıtak, kabin memuruna saldırmış, sonrasında gelen polis memuruna ise, "Seni yerle koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" gibi sözlerle sataşmıştı. Akıl almaz tavırlarıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Dilan Çıtak'tan olayı farklı yönlere çektiği, ağlamalı bir video geldi ama sosyal medya kullanıcılarından "Gözyaşların seni haklı çıkarmıyor Dilan" yorumları yağdı...