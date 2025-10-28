Hülya Avşar, yapay zeka videosuyla takipçilerini büyüledi | Video

28.10.2025 | 16:30

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Hülya Avşar, son paylaşımıyla yine gündeme oturdu. Ünlü sanatçı, çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı değişimi gösteren yapay zekâ destekli bir video paylaştı. 1963 doğumlu Avşar’ın yıllar içinde güzelliğinin nasıl evrildiğini gözler önüne seren video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.