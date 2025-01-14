İbrahim Tatlıses "Emmioğlu" şarkısında böyle hüzünlendi | Video

2 Ocak günü hayatını kaybeden Arabeskin prensi Ferdi Tayfur’un ardından hayranları kadar ünlüler de yasa boğuldu. Vefatının ardından ünlülerden de baş sağlığı mesajları yağan Ferdi Tayfur için İbrahim Tatlıses’ten de duygu dolu bir paylaşım geldi