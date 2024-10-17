İpek Açar'dan oğlu Ömer'e mini konser | Video
48 yaşında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşayan İpek Açar, minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile kalpleri ısıtıyor. Sanatçı İpek Açar son olarak oğlu Ömer'e mini bir konser verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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