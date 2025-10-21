Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video
21.10.2025 | 12:05
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden, 62 yaşında olmasına rağmen formunu koruyan görüntüsü ve spor tutkusu ile adeta zamanın izini siliyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı son spor anları, Biricik Suden’in fit görünümünün tesadüf olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden spor yaptığı anları paylaştı | Video 21.10.2025 | 12:05
