Video Magazin Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber! Böyle duyurdular... | Video
Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber! Böyle duyurdular... | Video

Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber! Böyle duyurdular... | Video

05.01.2024 | 10:40

Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olan Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.

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