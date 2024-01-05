Milli futbolcu Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber! Böyle duyurdular... | Video
Sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'dan Suudi Arabistan'a transfer olan Merih Demiral ve model eşi Heidi Lushtaku'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.
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