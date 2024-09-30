Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku! "Can güvenliğim yok!" | Video

Modacı Gülşah Saraçoğlu uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini söyledi. Son olarak bu kişiyi Kıbrıs'ta kaldığı otelde gören Saraçoğlu, "Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Bulunduğum katın bir üst katında karşıma çıktı beni tehdit etti" dedi.