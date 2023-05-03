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Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası | Video

Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası | Video

03.05.2023 | 11:02

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gülşen'i 10 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen katılmadı. Duruşmada Gülşen'i avukatları temsil etti.

AVUKATLARI BERAATINI TALEP ETTİLER
Duruşmada savunma yapan Gülşen'in avukatları, söz konusu söyleminin tüm İmam Hatiplilere yönelik olmayıp sadece sahnede yapılan şakadan ibaret olduğunu, İmam hatiplilerin sosyal bir sınıf olmadığını belirtti. Sanık avukatları ayrıca, müvekkillerinin beraatını isteyerek, söz konusu teminat bedelinin iadesiyle bu tedbirin kaldırılmasını talep etti.

10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nu 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, karşılanabilecek veya dosyaya yansıtılan bir zararın bulunmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

250 BİN LİRALIK GÜVENCE PARASI GERİ VERİLECEK
Mahkeme ayrıca, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da hükmetti. Öte yandan sanık tarafından yatırılan 250 bin liralık güvence parasının da kendisine geri verilmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle birlikte tutukluluğunun 4. gününde 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen'in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen'in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022'de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

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