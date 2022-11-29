Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Sıla Gençoğlu’nun babası İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun babası Şükrü Gençoğlu, 3 hafta önce beyin kanaması geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına olan Şükrü Gençoğlu’ndan kötü haber geçtiğimiz gün geldi. Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sıla yıkıldı. 73 yaşındaki Şükrü Gençoğlu, bugün toprağa verildi. İşte ayrıntılar!