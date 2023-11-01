SON DAKİKA: Dilan Polat eşi Engin Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı! | Video
Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Yapılan operasyonlarda Dilan Polat eşi Engin Polat ve Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu gözaltına alındı.
Masak ön inceleme raporunda; tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu , bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.
01 Kasım 2023 tarihinde saat 01.15'de Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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