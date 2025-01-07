Video Magazin Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video

Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video

07.01.2025 | 13:41

Son dakika haberi: Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz yasadışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü.

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EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis faaliyetlerine dayalı eylemlerin ülke ekonomisine verdiği yüksek miktarda maddi kaybın yanında özellikle gençler arasında kolay para kazanmaya teşvik edici durumu nedeni ile toplum düzenine karşı da önemli ölçüde zarar verdiği belirlenmiştir. Bu yönü ile yasa dışı bahis ve kumarın dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride 'yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı" olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibariyle de toplumda etki alanı bulunan şahıslardan olan Kerimcan Durmaz olarak bilinen kişinin herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. surette eylemler ile yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğünün tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde "yasa dışı bahis" olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs 07/01/2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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