Sosyal medyaya damga vurdu! Yıldız Tilbe’ye hayranından ‘kraliçe tacı’!

28.10.2025 | 22:57

Ünü şarkıcı Yıldız Tilbe bugün Kültürpark’ta konser verdi. Yıldız Tilbe, bu konserde bir hayranının sahneye çıkmasıyla şaşkınlık yaşadı. Hayranı şarkıcıya konserinde taç taktı o anlar ise kameralara böyle yansıdı.