Video Magazin Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video
Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video

Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video

17.09.2024 | 11:15

Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı. Ünlü sanatçı şarkılarını seslendirirken sahneye atılan çiçek kafasına geldi, Sağın daha sonrasında ise sahneye telefon atılmasına sitem etti.

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Gaziantep'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne aldı. Sahnede, coşkulu kalabalık için beğenilen şarkılarını seslendiren Simge, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı.;

Şarkıcının performansı sırasında sahneye atılan çiçek kafasına geldi, daha sonrasında ise sahneye telefon atıldı. Yaşananlara sitem eden şarkıcı Simge, "Güzel çiçekleriniz için teşekkür ederim. Fakat bir çiçek böyle verilmez. Kadınlara çiçek vermeyi bilmiyorsunuz. Mesleğini yapan bir insana telefon atmak ne kadar doğru. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Yaptığınız çok ayıp. Ben şarkılarımı arkadan söyleyeceğim. Beni maalesef önden görmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
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