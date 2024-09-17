Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video
Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, konser sırasında çiçek ve telefon şoku yaşadı. Ünlü sanatçı şarkılarını seslendirirken sahneye atılan çiçek kafasına geldi, Sağın daha sonrasında ise sahneye telefon atılmasına sitem etti.
Şarkıcının performansı sırasında sahneye atılan çiçek kafasına geldi, daha sonrasında ise sahneye telefon atıldı. Yaşananlara sitem eden şarkıcı Simge, "Güzel çiçekleriniz için teşekkür ederim. Fakat bir çiçek böyle verilmez. Kadınlara çiçek vermeyi bilmiyorsunuz. Mesleğini yapan bir insana telefon atmak ne kadar doğru. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Yaptığınız çok ayıp. Ben şarkılarımı arkadan söyleyeceğim. Beni maalesef önden görmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
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