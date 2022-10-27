Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor | Video

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Ünlü gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Törene katılan ünlü haber spikeri Ali Kırca, "Üzgünüz. Çok güzel bir hayat yaşadı. Hepimizin hayatına dokundu. Halit Kıvanç, Türkiye'de alfabenin 29 harfine, 29 kuşağa dokunabilen ve 29 kuşağı yakalayabilen biriydi. 97 yaşına kadar, uzun yaşadığı için değil, doğru yaşadığı yaşadığı için böyleydi. Biz onunla çok şey paylaştık. Ben 11 yaşındayken yaşadığım şehir Akşehir'e kitap imzalamaya gelmişti, ilk kitap imzalattığım insandı. O kitap şimdi yok ama o kitapta yazdıkları, yaşattıkları, sonra bize bıraktıkları ve dostluğundan kalan mirasın terekeleri yüreğimde yaşıyor. İyi ki vardı. Doğrularıyla vardı" dedi.
Halit Kıvanç'la olan hatıralarından bahseden ünlü sanatçı Erol Evgin, "Halit Ağabeyimiz bir ulu çınardı. Sanat, spor dünyasında ve Türk halkının kalbinde çok başka bir yeri vardı. Çok büyük bir kayıp. Çok anılarımız var. 'Seni ilk kez ben sundum' diye hatırlatırdı bana. Biz 2005 yılında Halit Kıvanç Gecesi yapalım istedik, saygı gecesi yapalım istedik. Ben telefon ettim, o zaman Bodrum'daydı. 'Halit Ağabey, senin için bir gece yapmak istiyoruz' deyince 'ben gelir katılırım' dedi. 'Halit Ağabey, biz senin için gece' yapacağız deyince, sustu. 'Şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, telefonu kapattıktan sonra ağlayacağım' demişti. Lütfi Kırdar Salonu'nda bütün sanatçıların katılımıyla müthiş bir gece yapmıştık. Ona uzun yılların karşılığı olarak teşekkürlerimizi sunmuştuk. Nurlar içinde uyusun, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ ise, "Bende yeri çok ayrıdır, Türkiye'nin de çok sevdiği önemli bir yüz ve insandır. Hepimizin başı sağ olsun. Bugün onu buradan uğurlayacağız" dedi.