Yakın arkadaşı Şinasi Yurtsever’in cenazesine katılamayan İlker Aksum’dan gözyaşları içinde açıklama: Beni affet!

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle ilgi toplayan 51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, vefatıyla sanat camiasını yasa boğdu. Bugün Şinasi Yurtsever’in adına AKM’de tören düzenlendi. Törene birçok ünlü isim katılırken gözyaşları da adeta sel oldu. Yakın arkadaşının cenaze törenine katılamayan ünlü oyuncu İlker Aksum, gözleri dolarak neden katılamadığını açıkladı. İşte İlker Aksum’un yaptığı o açıklama!