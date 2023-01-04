Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir'in Kısmetse Olur videosu olay oldu | Video

Afra Saraçoğlu ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir'in Kısmetse Olur videosu sosyal medyayı salladı. 24 yaşındaki oyuncunun eğlenceli görüntüleri sosyal medyada çok beğenildi.