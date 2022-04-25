Alparslan Büyük Selçuklu 23.bölüm izle! TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle! Diyojen'in planı ne? | VİDEO

TRT 1 ekranlarına Pazartesi akşamları gelen Alparslan Büyük Selçuklu 23.son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Barış Arduç, Fahriye Evcen gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizide Kekavmenos ile kurdukları planla kaleye sızan Alparslan, Diyojen'in karşı hamlesiyle zindanda mahsur kalmıştı. Alplarının da askerler tarafından esir alınması, Alparslan'ı zor durumda bırakmıştı. Bu başlık altından Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme linki.

Alparslan Büyük Selçuklu 23.bölüm ile TRT 1 ekranlarında yer aldı. Dizinin son bölümünde; Alparslan kaleden nasıl kurtulacak, alplarını da kurtarabilecek mi? Alparslan ile yaptığı plan açığa çıkan Kekavmenos, kendini savunmak için ne yapacak? Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izleme linki ve bölüm detaylarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Alparslan Büyük Selçuklu izleme linki.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE! (23.BÖLÜM)

https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu/ozet/23-bolum-ozet