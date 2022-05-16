Alparslan Büyük Selçuklu 25.bölüm izle! Alparslan Büyük Selçuklu FULL İZLE | VİDEO
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Alparslan Büyük Selçuklu son bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Diziyi canlı olarak takip edemeyenler son bölüm hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Son bölümde Biruni’nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu 25.son bölüm izle seçeneği https://www.trt1.com.tr/diziler/alparslan-buyuk-selcuklu