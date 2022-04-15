Arka Sokaklar 623. Bölüm fragmanı yayınlandı! Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutuyor!
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 623. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü heyecanla izlenen dizinin yeni bölümünde olacakları merak eden diziseverler yeni fragmana erişmek için “Arka Sokaklar 623.. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Arka Sokaklar 623.bölüm fragman detayları.