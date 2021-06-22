Video Medya Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...

Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...

Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...
22.06.2021 | 14:41

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Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi... 00:26
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Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk görüntüler! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesinin anlatıldığı Barbaroslar isimli dizi TRT 1'de başlıyor...

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