Barbaroslar TRT 1'de başlıyor! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi...
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Baht Oyunu 1. Bölüm 3. Son Fragmanı yayınlandı izle 15.06.2021 | 13:52
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Atiye 3. Sezon 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle 15.06.2021 | 09:40
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Bozkır Arslanı Celaleddin 4. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle 09.06.2021 | 10:53
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Kahramanmaraş eski sevgilisinin yüzüne kezzap atan kadına tahliye kararı 08.06.2021 | 10:15
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Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk görüntüler! Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesinin anlatıldığı Barbaroslar isimli dizi TRT 1'de başlıyor...