Başka Bir Gün 1.Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Ay Yapım imzasıyla atv'de izleyicilerle buluşacak, 'Başka Bir Gün' Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden üçüncü tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasının nedenini bir türlü anlayamayan Nehir, Serdar'ın ailesiyle yüzleşiyor. Nehir'in "Sizin oğlunuz, kızlarımla birlikte beni bu evde bırakıp gitti!" sözleri yaşadığı çaresizliği gözler önüne sererken diziye dair heyecanı da yükseltiyor.