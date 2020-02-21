Gelinim Mutfakta Elif Akçam'dan skandal itiraf! | Video
Show Tv ekranlarının severek izlenilen Gelinim Mutfakta yarışmacısı Elif'ten bugün skandal bir açıklama geldi. Programdan bir dönem ayrılan yarışmacı medya gündemine oturmuş ve binlerce vatandaş tarafından araştırma konusu haline gelmişti. Sonrasında ise geri dönen ve yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan gelin kaynana ikilisinin her açıklaması olay yaratmaya devam ederken bugün yayınlanacak olan bölümde "Kocamın eski sevgilisiyle aşk mektuplarını buldum" açıklaması izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte Gelinim Mutfakta programının olay yarışmacısı Elif Akçam'ın yaptığı o itiraf...
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