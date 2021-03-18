Gönül Dağı 21. Bölüm (20 Mart 2021 Cumartesi) 2. Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta sürpriz hayal kırıklığı... | Video
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TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı'nın 21. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı...