Video Nihat Hatipoğlu Almina sorduğu soruyla hem Nihat Hatipoğlu’nu hem de stüdyodakileri duygulandırdı | Video
Almina sorduğu soruyla hem Nihat Hatipoğlu’nu hem de stüdyodakileri duygulandırdı | Video

Almina sorduğu soruyla hem Nihat Hatipoğlu’nu hem de stüdyodakileri duygulandırdı | Video

03.04.2023 | 12:26

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşıyor. 8,5 yaşındaki Almina’nın sorusu hem Nihat Hatipoğlu’nu hem de stüdyodaki herkesi duygulandırdı.

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