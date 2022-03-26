Video Spor A Milli Takım Konya’ya geldi
A Milli Takım Konya’ya geldi

A Milli Takım Konya’ya geldi

26.03.2022 | 09:17

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A Milli Futbol Takımı, Salı günü İtalya ile oynayacağı hazırlık maçı için Konya’ya geldi.

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A Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e elenmesinin ardından Porto'dan özel uçakla İtalya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacağı hazırlık maçı için Konya'ya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile Teknik Direktör Stefan Kuntz'un da aralarında bulunduğu kafile havalimanına indikten sonra kamp yapacağı otele geçti.
Öte yandan Portekiz maçından sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz kafilede yer almadı. Ay-yıldızlılar İtalya maçının hazırlıklarına yarın Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

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