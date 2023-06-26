Abdullah Avcı Fenerbahçe'ye gelecek mi? Taraftardan Ali Koç'a tepki | Video

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı henüz açıklanmamışken, Başkan Ali Koç'un "Camiayı bilen Türk bir teknik direktörle anlaştık" sözleri, yeni hocanın kim olacağı sorularını artırdı. İsmail Kartal, Volkan Demirel, Aykut Kocaman isimleri geçerken en büyük aday ise Abdullah Avcı olduğu öğrenildi. Öte yandan daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'yı bir kısım taraftarın kesinlikle istemediği biliniyor.