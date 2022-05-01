Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın basın toplantısı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 2021-2022 futbol sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamaların ardından Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı, ortak basın toplantısında konuştu.