Video Spor Ahmet Metin Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha uyardı! | Video
Ahmet Metin Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha uyardı! | Video

Ahmet Metin Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha uyardı! | Video

01.04.2022 | 12:14

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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'da şampiyon kutlamaları için hazırlıklar başladı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daha önce maganda kurşunuyla hayatını kaybeden gençleri hatırlatarak kutlamalarda ateşli silahlar kullanılmaması uyarısında bulundu.

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Trabzonspor'un şampiyonluk heyecanı, kenti sardı. Sporcular, taraftarlar kadar şehirdeki yetkililer de şampiyonluk kutlamalarının en güzel şekilde geçmesi için kolları sıvadı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medicalpark Stadyumu'na giden Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şampiyonluk kutlamalarında ateşli silah kullanılmaması gerektiğini söyledi.

"ŞAMPİYONLUK KURSAĞIMIZDA KALMASIN"

Daha önceki kutlamalarda kullanılan ateşli silahlar nedeniyle Emir Yuşa Atıcı (15) ile Feyzanur Keleş'in (16) yaşamını yitirdiğini hatırlatan Başkan Genç, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına gölge düşmemesi için herkesin silahlı kutlamalardan uzak durması gerektiğini dile getirdi. Başkan Genç, "İnşallah, bütün şehrimiz, bütün Trabzonlular özlemle ve hasretle beklediğimiz 8. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Şampiyonluğun heyecanını, mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. Bundan dolayı sevinçli ve gururluyuz. Fakat 8.ci Şampiyonluk sevincimizin adeta kursağımızda kalmaması adına hepimiz sorumlu davranmalıyız. Bir yorgun merminin bile sebep olabileceği üzücü hadiselere mahal vermeyelim." dedi.

"HALAYLA, HORONLA, HOPTEKLE MUTLULUĞUMUZU PAYLAŞALIM"

Yorgun mermi nedeniyle hayatlarını kaybeden Emir Yuşa ve Feyzanur adına hazırlanan Trabzonspor formalarıyla stadyumda uyarıda bulunan Başkan Genç, "Şimdi burada yorgun mermi nedeniyle aramızdan ayrılan iki yavrumuzun formalarını hazırladık. Eğer silahlar kullanılmasaydı şampiyonluk sevincini tatmak için Emir Yuşa yavrumuz ve Feyzanur yavrumuz şu anda bu mutluluğu büyük bir heyecanla yaşayabilmek için aramızda olacaktı ve birlikte bu sevinci paylaşacaktık. Maalesef onlar yorgun mermi nedeniyle aramızdan ayrıldı. O nedenle bütün Trabzonlular olarak sevincimizi hep beraber büyük bir coşkuyla yaşayalım, şampiyonluk sevincini büyük bir gururla kutlayalım, heyecanla kutlayalım ama mutlak surette silaha sarılmayalım, takımımıza sarılalım, birbirimize sarılalım, bu mutluluğu doyasıya yaşayalım, horonlarımızla, halaylarımızla, hopteklerimizle birlikte hep beraber bu mutluluğu paylaşalım. Bir taraftarımızın bile bu hadiseler nedeniyle aramızdan ayrılması bütün bu sevincimizi gölgede bırakır. Sayısız şampiyonlukların hiçbir tanesi bu sonuca değmez. O nedenle mutluluğumuzu hep beraber büyük bir coşkuyla yaşayalım. Silah atmayalım, forma alıp takımımıza destek olalım" ifadelerine yer verdi.

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