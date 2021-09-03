Video Spor Ahmet Nur Çebi, Miralem Pjanic transferi sonrası müjdeyi verdi! "UEFA listesine..." | Video

Ahmet Nur Çebi, Miralem Pjanic transferi sonrası müjdeyi verdi! "UEFA listesine..." | Video

Ahmet Nur Çebi, Miralem Pjanic transferi sonrası müjdeyi verdi!
03.09.2021 | 01:16

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Beşiktaş, bu sezon yaptığı sürpriz transferlere bir yenisini Pjanic'i kadrosuna katarak ekledi. Siyah-beyazlılar, Boşnak yıldızı 1 yıllığına kiraladı. Transferin tamamlanmasının ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Pjanic'i birkaç dakika kala UEFA listesine ekledik." diye konuştu.

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