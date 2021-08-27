Ali Koç'tan Muhammed Gümüşkaya itirafı! '10 takım birden istedi...'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler gibi genç isimlere forma şansı veren Vitor Pereira'yı öven Ali Koç, kuranın orta şekerli olduğunu belirtti.