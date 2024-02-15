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Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video

Alperen Berber, Avrupa şampiyonu | Video

15.02.2024 | 06:28

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Alperen Berber, Rus İslam İsmailovic Aliyev'i 4-3 yenerek altın madalya kazandı.

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Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın ardından 19 yaşındaki milli güreşçi minderden 4-3 galip ayrılarak şampiyon oldu.

"ÇOK MUTLU, ÇOK GURURLUYUM"
Mücadele sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Alperen Berber, "Çok mutlu, çok gururluyum. Başkanım bana inandı, hocalarım bana inandı. Başardığım için çok mutluyum. Aileme çok teşekkür ediyorum. Arkamda dağ gibi duran babama çok teşekkür ediyorum" dedi. Maçta aldığı darbeyle ilgili de konuşan Berber, "Sorumluluğum farkındayım. Vatan için yaptım. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" diye konuştu.

"TÜRK GÜREŞİNDE BÖYLE GENÇLER OLDUĞU SÜRECE UMUTSUZLUĞA YER YOK"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da, "Alperen'i 2 yıl önce ilk gördüğüm zaman dedim ki, yeni bir şampiyon geliyor. Türk güreş tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Alperen ikinci yüzyılın ikinci şampiyonu. Türk güreşinde böyle gençler olduğu sürece umutsuzluğa yer yok. Biz gördüğümüz bütün gençlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Rıza'dan sonra, Taha'dan sonra, Yasemin'den sonra bize Alperen'ler lazım, bize Selçuk Can'lar lazım. Bize yeni yüzler lazım. Bu da bayrağın doğru şekilde devredilmesiyle olur. Ben sadece başkanları değilim, aynı zamanda şampiyon abileriyim. Yolu açık olsun. İnşallah Allah ayağına taş değdirmesin. Biz birlikte Türk güreşini bu hale getirdik. Dolayısıyla ben bütün ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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