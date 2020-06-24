Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü belli oldu! İbrahim Üzülmez...

Toplandığı 24 puanla Süper Lig'in son sırasında bulunan ve Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran Ankaragücü, yeni teknik direktörünü belirledi. Başkent ekibi, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez'i takımın başına getirdi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.