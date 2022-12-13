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01:14
Galatasaray - Lazio maçı CANLI İZLE | Video 13.12.2022 | 16:54
02:29
ARJANTİN - HIRVATİSTAN TRT1 CANLI İZLE DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI 13.12.2022 | 16:19
04:51
Victor Nelsson: "Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum" | Video 11.12.2022 | 16:22
00:22
Messi ve Weghorst arasında gerginlik: "Ne bakıyorsun aptal" 10.12.2022 | 10:39
03:49
Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler! 09.12.2022 | 10:29
01:24
00:36
Serdar Dursun açıkladı! Ronaldo mu Messi mi? | Video 08.12.2022 | 10:53
00:42
00:49
05:29
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık" | Video 07.12.2022 | 09:44
03:47
Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı | Video 07.12.2022 | 08:36
00:26
Antalya'da Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi! 06.12.2022 | 13:54
01:29
Dili boğazına kaçan sporcuya erken müdahale hayat kurtardı | Video 05.12.2022 | 13:55
01:00
Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video 05.12.2022 | 08:47
04:26
Jorge Jesus: "Sakatlıklar önemli oyuncularımızı takımdan ayrı tuttu" | Video 04.12.2022 | 08:37
05:17
Marek Hamsik: "2 favorim var; Brezilya ve Arjantin" | Video 01.12.2022 | 13:19
07:56
Acun Ilıcalı’dan "Arda Güler" açıklaması | Video 01.12.2022 | 08:57
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Enner Valencia gözyaşlarını tutamadı 30.11.2022 | 10:04
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla artıyor. Messi'li Arjantin mi Modric'li Hırvatistan mı finale yükselecek? Merakla beklenen finalistlerin ilki bugün belli oluyor. Arjantin - Hırvatistan maçı bu akşam saat 22:00'de TRT1'de yayınlanacak. Merakla beklenen bu heyecan dolu maçı https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden izleyebilirsiniz.