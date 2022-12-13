ARJANTİN - HIRVATİSTAN TRT1 CANLI İZLE DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla artıyor. Messi'li Arjantin mi Modric'li Hırvatistan mı finale yükselecek? Merakla beklenen finalistlerin ilki bugün belli oluyor. Arjantin - Hırvatistan maçı bu akşam saat 22:00'de TRT1'de yayınlanacak. Merakla beklenen bu heyecan dolu maçı https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1 adresinden izleyebilirsiniz.