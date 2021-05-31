Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik "Güçlü yürüyüşümüz devam edecek" | Video
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Euroleague şampiyonu olan temsilcimiz Anadolu Efes'i tebrik etti. Kasapoğlu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Euroleague şampiyonu olan temsilcimiz Anadolu Efes'i tebrik etti. Kasapoğlu ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan THY Avrupa Ligi şampiyonluk kupasını, Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getiren Anadolu Efes'e ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.