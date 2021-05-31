Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... THY Euroleague finalinde Barcelona'yı mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başantrenör (Kupa koleksiyoncusu) Ergin Ataman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.