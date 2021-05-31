Barcelona-Anadolu Efes maçı sonrası Ergin Ataman'dan açıklamalar!
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Son dakika spor haberi... THY Euroleague finalinde Barcelona'yı mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Başantrenör (Kupa koleksiyoncusu) Ergin Ataman karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.