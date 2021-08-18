Video Spor Başkan Burak Elmas'tan Marcao için ilk yorum! "Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Bu bir aile meselesidir" | Video

Başkan Burak Elmas'tan Marcao için ilk yorum! "Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Bu bir aile meselesidir" | Video

Başkan Burak Elmas'tan Marcao için ilk yorum!
18.08.2021 | 15:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Burak Elmas’tan Marcao için ilk yorum! Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Bu bir aile meselesidir | Video 02:10
Başkan Burak Elmas'tan Marcao için ilk yorum! "Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Bu bir aile meselesidir" | Video 18.08.2021 | 15:50
Beşiktaş, Batshuayi’yi böyle açıkladı. Golcü yıldızın alacağı ücret belli oldu | Video 01:49
Beşiktaş, Batshuayi'yi böyle açıkladı. Golcü yıldızın alacağı ücret belli oldu | Video 18.08.2021 | 15:13
Siopis, Trabzon’a geliyor! Trabzonspor, Alanyaspor ile anlaştı | Video 01:45
Siopis, Trabzon'a geliyor! Trabzonspor, Alanyaspor ile anlaştı | Video 18.08.2021 | 15:11
Taraftar Marcao’ya tepkili | Video 03:22
Taraftar Marcao'ya tepkili | Video 18.08.2021 | 14:14
Galatasaray, Danimarka’ya uçtu. Marcao kafilede yer almadı! | Video 03:53
Galatasaray, Danimarka'ya uçtu. Marcao kafilede yer almadı! | Video 18.08.2021 | 10:44
Kavga anında Kerem Aktürkoğlu’nun Marcao’ya ne dediği ortaya çıktı! İlk kez Sabah Spor açıklıyor 02:04
Kavga anında Kerem Aktürkoğlu'nun Marcao'ya ne dediği ortaya çıktı! İlk kez Sabah Spor açıklıyor 18.08.2021 | 09:55
Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor! 02:15
Beşiktaş, Gedson Fernandes için görüşmelere devam ediyor! 17.08.2021 | 22:53
Marcao’nun Kerem’e saldırısı sonrasında soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim ve Arda Turan... 09:45
Marcao'nun Kerem'e saldırısı sonrasında soyunma odasında neler yaşandı? Fatih Terim ve Arda Turan... 17.08.2021 | 12:10
Olimpiyat Şamipiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli’den canlı yayında flaş açıklamalar 04:51
Olimpiyat Şamipiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli'den canlı yayında flaş açıklamalar 17.08.2021 | 12:17
Marcao Kerem’e kafa attı yumrukladı! Galatasaraylı Marcao’nu Kerem’le kavgasının skandal görüntüleri 00:56
Marcao Kerem'e kafa attı yumrukladı! Galatasaraylı Marcao'nu Kerem'le kavgasının skandal görüntüleri 17.08.2021 | 09:04
Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal kavga görüntüleri... 00:56
Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa atıp yumrukladı! Giresunspor 0 - 2 Galatasaray maçında skandal kavga görüntüleri... 17.08.2021 | 08:55
Galatasaraylı Marcao’dan Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruklu saldırı! Galatasaraylı Marcao ile Kerem’in skandal kavga görüntüleri... 00:56
Galatasaraylı Marcao'dan Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruklu saldırı! Galatasaraylı Marcao ile Kerem'in skandal kavga görüntüleri... 17.08.2021 | 08:44
Beşiktaş’ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul’da 00:24
Beşiktaş'ın yeni transferi Michy Batshuayi İstanbul'da 17.08.2021 | 01:45
Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim’e sert sözler! Daha önce Marcao’yu korursan... 00:40
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler! "Daha önce Marcao'yu korursan..." 17.08.2021 | 00:29
Galatasaray’da Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video 00:56
Galatasaray’da Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video 17.08.2021 | 00:28
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ozan Tufan’a Watford kancası! 01:35
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ozan Tufan'a Watford kancası! 16.08.2021 | 15:45
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de Serdar Dursun 6-8 hafta yok! 03:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Serdar Dursun 6-8 hafta yok! 16.08.2021 | 15:42
Erman Toroğlu’ndan Vitor Pereira’ya sert eleştiri! 02:07
Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri! 15.08.2021 | 00:00
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları’nı değerlendirdi 09:22
Filenin Sultanları TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi 14.08.2021 | 11:30
Beşiktaş, Batshuayi’yi bitirmeye yakın! 00:55
Beşiktaş, Batshuayi'yi bitirmeye yakın! 14.08.2021 | 00:50

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor maçında Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırıp kafa ve yumruk atması ile ilgili ilk kez konuştu. Burak Elmas "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın" açıklamasında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA