Başkan Burak Elmas'tan Marcao için ilk yorum! "Galatasaray kuvvetli bir ailedir. Bu bir aile meselesidir" | Video
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor maçında Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırıp kafa ve yumruk atması ile ilgili ilk kez konuştu. Burak Elmas "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın" açıklamasında bulundu.