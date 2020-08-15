Beşiktaş Fenerbahçeli Alper Potuk'u istiyor!
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A Spor yorumcusu Emre Bol, Transfer Raporu programında Beşiktaş'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Beşiktaş, Alper Potuk ile ilgileniyor. Fenerbahçe 500 bin Euro bonservis istemiş." dedi.