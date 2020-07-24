Beşiktaşlı yıldız Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

4 sezondur Beşiktaş forması giyen ve bu sezon sonu itibarıyla siyah beyazlı takım ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği maçından sonra siyah-beyazlı kulübe veda edecek. Konuyla ilgili detayları A Spor yorumcusu Turgay Demir aktardı.