Canlı yayında Aboubakar açıklaması! Galatasaray derbisine yetişecek mi?
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Sergen Yalçın: Bu oyun bizim oyunumuz değil 16.04.2021 | 23:24
Son dakika haberi! Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması geldi. Sivasspor maçında sakatlanan deneyimli golcünün sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaşıldı. Sergen Yalçın, dün akşamki maçın ardından yaptığı röportajda 'Aboubakar sezon sonuna kadar bizimle olmayabilir.' sözlerini söylemişti. A Spor muhabiri Sercan Dikme, yıldız golcünün son durumu hakkında bilgi verdi.